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Türk rapçi duvaklı kostümüyle Almanya Başbakanı’nı şaşkına çevirdi

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Almanya’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde, partilerin önerdiği ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişilerin de yer aldığı, Federal Seçiciler Kurulu’nu oluşturan 1472 delege oy kullandı.
Türk rapçi duvaklı kostümüyle Almanya Başbakanı’nı şaşkına çevirdi

Almanya’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde, partilerin önerdiği ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişilerin de yer aldığı, Federal Seçiciler Kurulu’nu oluşturan 1472 delege oy kullandı.

Rap şarkıcısı Reyhan Şahin de, bu listede yer alan Türkiye kökenli Alman vatandaşı 40 isimden biriydi.

Almanya Başbakanı Scholtz ile bir araya gelen Türk rapçi kıyafetiyle gündem oldu.

Sahne adı olarak ‘Lady Bitch’ ismini kullanan şarkıcı, meclise ait olan Paul Löbe Binasında yapılan oylamada, giydiği duvaklı beyaz kostümle ilgi çekti.

Alman Federal Meclisinden (Bundestag) yapılan açıklamada, ilk oylamada Steinmeier’in 1437 oydan 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.

Lady Bitch sahne adıyla ünlenen Şahin’in nazar boncukları da dikkat çekti.

Alman Federal Meclisi’nin 736 üyesinden ve 16 federal eyaletin parlamentoları tarafından atanan delegelerden oluşan Federal Kongre cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanmıştı.

Oy kullananlar arasında Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türecinin de bulunduğu ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas başkanlığında gerçekleşen seçimde Sol Parti adayı Gerhard Trabertin 96 oy, AfDnin adayı Max Ottenin 140 oy ve Hür Seçmenlerin adayı Stefanie Gebauerin 58 oy aldığı ifade edildi. Ayrıca 86 delegenin çekimser kaldığı ve 12 oyun da geçersiz sayıldığı belirtildi.

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