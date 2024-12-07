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Türk, Rus ve İranlı dışişleri bakanlarından Suriye için Doha'da kritik buluşma

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Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de barışı konu edinen Astana toplantıları kapsamında Suriye'nin geleceği konusunda üçlü formatta düzenli görüşmeler gerçekleştiriyor.
Türk, Rus ve İranlı dışişleri bakanlarından Suriye için Doha'da kritik buluşma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Astana formatında gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen toplantıda Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirileceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından toplantıya ilişkin paylaşımlar da yapıldı.

İlk paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'nda İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla birlikte Astana formatında düzenlenen toplantıya katıldı," ifadeleri yer aldı.

Hemen ardından yapılan ikinci paylaşımda ise Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Doha’da bir araya geldiği aktarıldı.

Suriyeli muhalif militanlar, 27 Kasım'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı giriştikleri saldırılardan bu yana, 13 yıl önce başlayan iç savaştaki en büyük kazanımları elde ediyor.

Yıllarca cephe hatlarının ardında kilitli kaldıktan sonra isyancılar, geçen hafta kuzeydeki Halep'i ele geçirip ardından da güneye Hama'nın merkezine kadar ilerleyerek stratejik merkezi ilk kez kontrol altına almıştı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki militan gruplar halihazırda Humus'a ilerliyor.

Astana Görüşmeleri nedir?

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de barışı konu edinen Astana toplantıları kapsamında Suriye'nin geleceği konusunda üçlü formatta düzenli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Astana toplantıları, 2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde başladı. Süreç, adını ilk toplantıların düzenlendiği Kazakistan'ın başkenti Astana'dan (günümüzde Nur-Sultan olarak da biliniyor) aldı.

Bu zamana kadar toplamda 22 kez düzenlenen toplantılarından sonuncusu ise Suriye'de muhalif militanların yeniden saldırıya geçmesinden iki hafta önce Astana'da düzenlenmişti.

Bakan Fidan, 2 Aralık’ta İranlı mevkidaşı Arakçi ile Ankara'da bir araya gelmiş ve ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İran ile koordinasyonu sürdüreceklerine vurgu yapmıştı.

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