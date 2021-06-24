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Türk sahil güvenlik gemisi Kıbrıs Rum balıkçı teknesini taciz etti iddiası!

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Türk sahil güvenlik görevlileri, uluslararası karasularında seyir halinde olan "Ta Psarokaika" şirketine ait "Maria - Bouboulina" balıkçı teknesini taciz ettiği öne sürüldü.
Türk sahil güvenlik gemisi Kıbrıs Rum balıkçı teknesini taciz etti iddiası!

Türk sahil güvenlik görevlileri, uluslararası karasularında seyir halinde olan "Ta Psarokaika" şirketine ait "Maria - Bouboulina" balıkçı teknesini taciz ettiği öne sürüldü.

Yapılan açıklamada, Türk sahil güvenlik görevlilerinin balıkçı teknesine yanaşmasının ardından sekiz Türk’ün silahlı bir şekilde tekneye bindiğini ifade ederek, kendilerine bulundukları bölgenin “Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde olduğunu söylediklerini ve balıkçı teknesindekileri bir daha bölgeye gitmemeleri konusunda uyardıklarını ifade etti.

Aristidou’ya göre, Türkler balıkçı gemisinin elektronik sistemlerine kırk bin Euroluk zarar da verdi.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu

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