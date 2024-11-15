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SON DAKİKATürk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının bugün Gazimağusa ve Girne’ye liman ziyaretleri gerçekleştireceğini bildirdi.
Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

MSB’den yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

HALKIN ZİYARETİNE DE AÇILACAK

Açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım’DA Gazimağusa ve Girne’ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek.” ifadesi kullanıldı.

Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

YUNAN BAKAN DENDİAS: TÜRKİYE BİZDEN 9-10 KAT DAHA GÜÇLÜ

Öte yandan KKTC’nin diğer ülkeler tarafından tanınması meselesinde en büyük engel olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’la zaman zaman gerilimler yaşanmıyor değil.

Ancak bu gerilimler, sözlü atışmalardan öteye gidebilecek düzeyde değil.

Sık sık Türkiye ve Yunanistan arasındaki güç farkı karşılaştırılsa da aradaki fark göz ardı edilemeyecek kadar fazla.

Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, konuyla ilgili ülkesinin savunma güçlerinde köklü bir reform yapmayı planladığını duyurdu.

Dendias, “Yunanistan kendisinden dokuz ila on kat büyük bir düşmanın potansiyel bir tehdit altında.” ifadelerini kullanırken Türkiye’nin iki uydusunun olduğunu, Yunanistan’ın ise kendi uydusunun olmadığını da ekledi.

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