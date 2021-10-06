Türk Savaş Gemilerinin “NAUTICAL GEO” Gemisini Taciz Ettiği İddia Edildi

Türk savaş gemilerinin pazartesi günü, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde İtalyan şirket hesabına araştırma yapan Malta bandıralı “Nautical Geo” adlı gemiyi “taciz ettiği” iddia edildi.

Alithia gazetesi, araştırmaları AB tarafından finanse edilen “Nautical Geo” adlı geminin, Türk gemileri tarafından “taciz edildiği” sırada “Kıbrıs’ın 21 deniz mili açıklarında, Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde ve Türkiye’nin askeri tatbikatlar için yasadışı NAVTEX ile bağladığı bölge içerisinde” bulunduğunu öne sürdü.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, Türkiye’nin bu eyleminin maksadının Doğu Akdeniz’de gerginlik yaratmak olduğunu iddia ederek, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, “Türk tahriklerinin” sona ermesi için diplomatik girişim başlattığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’i arayarak konuyla ilgili bilgilendirme yaptığını söyledi.