Türk savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergileniyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılan tören alanının arkasında yer alan sergi, bugün de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Sergide, SSB koordinasyonunda, 16 savunma sanayisi firması tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ürünler yer alıyor.

Savunma Sanayi Sergisi’ne ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ, TUSAŞ, ASFAT, MKE, Baykar, Best, Elektroland, Canik, Karel, Nurol, Sarsılmaz ve Titra firmaları katıldı.

Ayrıca, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ve ANKA III insansız hava aracının maketleri ile Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 de sergide bulunuyor.

19 Temmuz’da halkın ilgisine sunulan sergi, yarın da ziyaret edilebilecek.