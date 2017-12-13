Türk-Sen 63 yaşında

Bıçaklı: “Türk-sen, çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ön saflarda mücadelesine devam edecek”

Bıçaklı: “Türk-sen, çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ön saflarda mücadelesine devam edecek”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRK-SEN 63. yaşını kutluyor.

Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı,14 Aralık 1954 yılında kurulan federasyonun hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkede, gerekse uluslararası platforumlarda Kıbrıs Türk işçisinin ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin sesi olma yolunda sürdürdüğü mücadeleye işaret etti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, Türk-Sen’in gerek üye sendikalarıyla, gerekse Sendikal Platform’la birlikte çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ön saflarda mücadelesine devam edeceğini bildirdi.

Türk-Sen’in Kıbrıs konusunda her iki toplum liderinin sürdürmüş olduğu barış ve çözüm görüşmelerine tam destek verdiğini kaydeden Bıçaklı, her iki toplumun kabul edebileceği yaşayabilir, kalıcı bir çözüme ulaşılması için çaba gösterilmesine destek vermeye devam edeceğini de kaydetti.

