Türk-Sen 67 yaşında…

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, 14 Aralık 1954 yılında kurulan Federasyon’un kuruluşunun 67’nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Federasyonumuz 67 yıldır başta üyelerimiz olmak üzere emek sınıfına gerek ülke içinde gerekse ülke dışında layıkıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Federasyonumuz kuruluşundan günümüze kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü işçisinin ve emek sınıfının haklı mücadelesinin sesi olma yolunda hizmetlerine devam etmektedir” denildi.

Türk-Sen’in ayrıca gerek üye sendikaları ile gerekse Sendikal Platform ve Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) ile, çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada “en ön saflarda” mücadelesine devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Türk-Sen 67 yıldır ülkemizde emek sınıfına vermiş olduğu hizmetlerle çalışma hayatının her noktasında taraf olmuş ve emekçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için onurlu mücadelesine devam etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada, emek ve barış yolundaki çizgisinde yoluna devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Türk-Sen’e hizmet veren yönetici ve üyelere teşekkür edilen açıklamada, salgın nedeniyle Federasyon’un kuruluş yıl dönümü için bu yıl toplu kutlama etkinliği yapılmayacağı da belirtildi.