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Türk-Sen: Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı

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Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin en az 10 bin 973 TL olması gerektiğini kaydetti.
Türk-Sen: Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı asgari ücretin en az 10 bin 973 TL olması gerektiğini vurguladı.

“ASGARİ ÜCRETLİLERİN MAAŞLARI, AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında son dönemlerde yapılan zamlara işaret ederek asgari ücretlilerin maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını anlattı.

Bıçaklı, “Yeni belirlenecek olan asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı ve 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren vergiden muaf olarak uygulanmalı. Ayrıca, hayat pahalılığı uygulaması 6 ayda birden 2 ayda bir olarak uygulanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

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