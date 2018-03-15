TÜRK-SEN, asgari ücrete itiraz edeceğini açıkladı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni asgari ücretle 4 kişilik ailenin insanca yaşamasının mümkün olmadığını iddia ederek, itirazda bulunacağını açıkladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, konuyla ilgili açıklamasında, “Belirlenen bu asgari ücret veya bundan öncekilerle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi asla mümkün değildir” dedi.

10 yıl önce belirlenen asgari ücretin 816 dolara eşit olduğunu, bugünkü askeri ücretin ise 610 dolara eşit olduğunu söyleyen Bıçaklı, “Türk-Sen olarak belirlenen yeni asgari ücreti reddettiğimizi, yasal hakkımızı kullanarak yazılı itiraz edeceğimizi ilgililerin ve komuoyunun bilgisine getirmek isteriz” dedi.

Bıçaklı, yeni asgari ücretle, özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan işçilerin büyük bir kesiminin açlığa mahkum edilmiş sayıldığını savundu.

