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TÜRK-SEN asgari ücrete itiraz etti

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TÜRK-SEN asgari ücrete itiraz etti
Türk-Sen, asgari ücrete yapılan artışı kabul etmediklerini ve yasal haklarını kullanarak itiraz ettiklerini duyurdu.

Türk-Sen, asgari ücrete yapılan artışı kabul etmediklerini ve yasal haklarını kullanarak itiraz ettiklerini duyurdu.

Türk-Sen, 2017 asgari ücretinin uygulama tarihinin 1 Ocak 2017 olması ve 2009 yılındaki asgari ücretin karşılığı olan 816 Dolar olması gerektiğini, yazılı olarak Çalışma Bakanlığı’na bildirdiğini kaydederek,  Asgari Ücret Saptama Komisyonunun yeniden toplanmasını ve belirlenen asgari ücreti bir kez daha değerlendirmesini talep ettiklerini belirtti.

Türk-Sen, yazılı açıklamasında, son dönemlerde dövizde yaşanan yükselmeyle, ayrıca akaryakıta, gaza, enerjiye, ilaca ve devletin harçlara yapmış olduğu zamlarla otomatik olarak bütün gıda maddelerine ve diğer ihtiyaç maddelerine de ciddi artışlar yapıldığını da dile getirdi.

Bu nedenle çalışanların ve halkın bütününün özellikle de özel sektörde sendikasız olarak çalışanların alım gücünün  %35-40 oranında düştüğünü ifade eden Türk-Sen, “ülkedeki yaşam şartları bu noktaya gelmişken hükümet çalışanlarla alay edercesine asgari ücrete 162 TL brüt artış vererek çalışanları açlığa mahkum etmiştir” dedi.

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