Yapılan açıklamada "Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Türk-Sen asgari ücrete itiraz etti. Yapılan açıklamada "Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Son belirlenen 7.000,00 TL Asgari Ücrete yazılı itiraz eden işverenleri kınıyor ve yetersiz olan 7.000,00 TL Asgari Ücrete resmi olarak İTİRAZ ediyoruz.

Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir.

Özellikle ülkede son dönemlerde bütün Tüketim maddelerine sürekli olarak yapılan %100 ZAMLAR’ la ve dövizin nerdeyse %100 oranında arttığı bu dönemde ASGARİ ÜCRETE yapmış olduğunuz %40 zam yetersiz ve kabul edilebilir değildir.

Bu nedenlerden dolayı yeni belirlediğiniz 7.000,00 TL Bürt ASGARİ ÜCRET’e İTİRAZ ediyoruz.

10 yıl önce 515 STG karşılığı olan ASGARİ ÜCRETİN bugünde karşılığı olarak (8.240,00 TL) olmasını , ayrıca bu ücretle her iki ayda bir hayat pahalılığı uygulanmasını talep ederiz.

Arslan Bıçaklı Genel Başkan