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Türk-Sen, Asgari Ücrete Resmi Olarak İtiraz Edecek

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Türk-Sen, Asgari Ücrete Resmi Olarak İtiraz Edecek
Türk-Sen, Asgari Ücrete Resmi Olarak İtiraz Edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, son belirlenen asgari ücreti yetersiz ve kabul edilebilir bulmadıklarını belirterek, bu nedenle resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son belirlenen 7 bin TL’lik asgari ücrete yazılı itiraz eden işverenleri kınayarak, asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini bildirdi.

Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en son belirlediği Resmi Gazete’de yayınlanan 7 bin  TL aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Özellikle ülkede son dönemlerde bütün tüketim maddelerine sürekli olarak yüzde 100 zam yapıldığını ve dövizin neredeyse yüzde 100 oranında arttığını ifade eden Bıçaklı, bu dönemde asgari ücrete yapılan yüzde 40 zammın yetersiz ve kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Bıçaklı, “10 yıl önce 515 Sterlin karşılığı olan asgari ücretin”, bugün de karşılığı olarak 8.240,00 TL olmasını, ayrıca her iki ayda bir hayat pahalılığı uygulanmasını talep etti.

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