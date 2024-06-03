  • BIST 10447.74
  • Altın 2407.324
  • Dolar 32.171
  • Euro 34.9301
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

TÜRK-SEN: Asgari ücretlilerle alay edildi

» »
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), asgari ücretin hükümet ve işveren temsilcilerinin oyları ile 124 TL düşürülmesine tepki göstererek, asgari ücretlilerle alay edildiğini savundu.
TÜRK-SEN: Asgari ücretlilerle alay edildi

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı açıklamada, ülkede her gün yapılan zamlarla halkın ve özellikle asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü ve asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Bıçaklı, 15 gün önce hükümet ve işçi temsilcilerinin oyları ile brüt 34 bin 70 TL olarak belirlenen asgari ücretin işverenlerin itirazı üzerine Komisyon’un yeniden toplanmasıyla düşürüldüğünü hatırlatarak, bunun tarihe geçtiğini söyledi.

“Asgari ücreti 124 TL düşürerek başınız göğe mi değdi?” diye soran Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Asgari ücretliler ve tarih sizi affetmeyecek. Tarihte ilk kez yapılan bu çirkin uygulama ile resmen asgari ücretlilerle alay edildi. Bunu asla unutmayacağız. TÜRK-SEN olarak bu çirkin uygulamayı yapanları kınıyoruz.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK’dan ara seçimde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarına çağrı03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK'dan ara seçim açıklaması03 Haziran 2024 Pazartesi 13:51
  • Meclis ilk denemede toplanamadı...03 Haziran 2024 Pazartesi 13:14
  • Maliye açıkladı... O ödemeler yapılıyor...03 Haziran 2024 Pazartesi 12:43
  • Rumların yurtdışı seyahatlerinde rekor artış03 Haziran 2024 Pazartesi 12:29
  • Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: Asgari ücreti bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız!03 Haziran 2024 Pazartesi 12:14
  • Değirmenlik'te kaza... Sürücü 345 Promil alkollü çıktı!03 Haziran 2024 Pazartesi 11:31
  • 70 Yaşındaki hırsız, Metehan'dan geçiş yapacağı sırada yakalandı!03 Haziran 2024 Pazartesi 11:31
  • Polis Karakolu'na uyuşturucuyla gitti, tutuklandı!03 Haziran 2024 Pazartesi 11:28
  • Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Refahı Yasası'nın iyileştirilmesi talebiyle Meclis önünde olacak03 Haziran 2024 Pazartesi 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti