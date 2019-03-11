  • BIST 101.771
  • Altın 226,763
  • Dolar 5,4333
  • Euro 6,1119
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı gündemi değerlendiriyor (CANLI YAYIN)

» »
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı gündemi değerlendiriyor (CANLI YAYIN)
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı gündemi değerlendiriyor (CANLI YAYIN)

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı gündemi değerlendiriyor (CANLI YAYIN)

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı Tavuri’nin yakınlarına baş sağlığı diledi10 Mart 2019 Pazar 22:33
  • Tavuri'nin ölmeden önceki son röportajı10 Mart 2019 Pazar 21:10
  • Trafiğe bir can daha !10 Mart 2019 Pazar 20:46
  • Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor10 Mart 2019 Pazar 18:59
  • Başbakan Erhürman Londra'da Türk Dili Ve Kültürü Okulunu ziyaret etti10 Mart 2019 Pazar 18:57
  • İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde trafik kazası, 3 yaralı, araçta sıkışan var!10 Mart 2019 Pazar 18:14
  • MDP'den polise şikayet10 Mart 2019 Pazar 16:50
  • “Günlük toplam tuz tüketimi 5-6 gramı aşmamalı”10 Mart 2019 Pazar 16:10
  • Denktaş İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı10 Mart 2019 Pazar 16:05
  • Ataoğlu, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı10 Mart 2019 Pazar 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti