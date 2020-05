TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı: “1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı dünyayı ve ülkeyi etkileyen koronavirüs (CoVid-19) nedeniyle bu yıl 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanamayacağını belirtti.

Amerika’nın Chicago kentinde 1 Mayıs 1886’da çalışanların 8-8-8 için yapmış oldukları grev ve eylemlerin dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını ve beşininse idam edildiğini hatırlattı.

Bıçaklı, bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve KKTC’deki sendikaların örgütlenme hakkını, 1886 yılında çalışanların Chicago’da vermiş oldukları onurlu mücadeleye borçlu olduğunu belirtti ve bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla andıklarını kaydetti.

Bıçaklı açıklamasında ülkede hükümetin almış olduğu yanlış kararlar neticesinde ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini iddia ederek, bunun, çalışanlar ve halkın üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın buruk kutlandığını belirti.

Ayrıca Kıbrıs sorununun halen çözülmemesi nedeniyle halkın tam bir belirsizlik içerisinde yaşamına devam ettiğini ifade eden Bıçaklı, iki liderin sürdürdüğü görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesinin belirsizliği daha fazla körüklediğini, bu nedenle her iki liderin bir an önce her iki toplumun kabul edebileceği olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyet ve çaba göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Bıçaklı “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.” ifadelerine yer verdi.