  • BIST 95.256
  • Altın 246,477
  • Dolar 5,9643
  • Euro 6,6837
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Türk-Sen: “Bu yıl da 1 Mayıs’ı buruk kutluyoruz”

» »
Türk-Sen, “ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasi yapının her geçen gün daha kötüye gitmesi ve bunun çalışanların ve halkın üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı buruk kutladıklarını” kaydetti.
Türk-Sen: “Bu yıl da 1 Mayıs’ı buruk kutluyoruz”

Türk-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yayımladığı 1 Mayıs mesajında, demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkedeki sendikaların örgütlenme hakkı varsa ve haklarını talep edebiliyorsa bunu, 1886 yılında çalışanların Şigago’da vermiş oldukları onurlu mücadeleye borçlu olduklarını kaydetti. Bıçaklı, bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla andıklarını ifade etti.

Bıçaklı, ülkede hükümetlerin Kıbrıs Türk halkını sıkıntıya sokacak kararlar almaya devam ettiklerini savunarak, içte yaşanan bunca olumsuzlukların yanı sıra, Kıbrıs sorununun halen çözülmemesi nedeniyle halkın tam bir belirsizlik içerisinde yaşamına devam ettiğini ifade etti.

Bıçaklı, “Her iki liderin sürdürmüş olduğu görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesi belirsizliği daha fazla körüklemekte bu nedenle her iki liderin bir an önce her iki toplumun kabul edebileceği olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyetli olarak çaba göstermeleri en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri anarak, tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Bıçaklı, “1 Mayısta işçilerin çalıştırılmasını isteyen ana muhalefet Başkanını ve bu tip işverenleri kınadıklarını” ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN’in 1 Mayıs Mesajı30 Nisan 2019 Salı 11:18
  • Hem insana, hem de çevreye zarar !.30 Nisan 2019 Salı 10:28
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği perşembe günü kermes düzenleyecek30 Nisan 2019 Salı 10:04
  • Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ödül töreni ve kapanış kokteyli ile tamamlandı30 Nisan 2019 Salı 09:48
  • El-Sen, üyelerini 1 Mayıs etkinliğine katılmaya çağırdı30 Nisan 2019 Salı 09:42
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı30 Nisan 2019 Salı 09:40
  • Genç Yetenekler Gençlik Senfoni Orkestrası Burdur’da festivale katılıyor30 Nisan 2019 Salı 09:14
  • 1 Mayıs'ta Kıbrıs'ta hava nasıl olacak?30 Nisan 2019 Salı 09:10
  • Son Dakika Haberi: Kıb-Tek'te istifa!29 Nisan 2019 Pazartesi 22:25
  • Lefkoşa'da kaza !29 Nisan 2019 Pazartesi 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti