  • BIST 117.962
  • Altın 304,376
  • Dolar 6,0320
  • Euro 6,5800
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Türk-Sen, Cas Eylemcilerine Destek Belirtti

» »
Türk-Sen, Cas Eylemcilerine Destek Belirtti
Türk-Sen, Cas Eylemcilerine Destek Belirtti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, eski CAS çalışanlarının yeniden istihdam talebiyle sürdürdükleri mücadeleye destek belirtti ve soruna acil çözüm bulunmasını istedi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, şirketin doğru yönetilememesinden dolayı personelin sokağa atılıp açlığa mahkum edildiğini belirterek “Bu çalışanların yeniden istihdam edilmeleri konusunda verdikleri haklı mücadelelerini TÜRK-SEN olarak destekler, hükümet edenlerin bir an önce bu konuya çözüm üretmesi gerekmektedir. Devlet halkı için vardır, sorunları çözme görevi ise hükümetlerindir.” ifadelerine yer verdi.

Eski CAS çalışanları, bir süredir Başbakanlık önünde çadır eylemlerini sürdürüyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gübre Analiz Sonuçları… 19 İthal Ürün Uygun Çıktı11 Şubat 2020 Salı 11:19
  • Akıncı, Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar diledi11 Şubat 2020 Salı 11:09
  • Başbakan tatar İngiltere’de temaslarına başladı... İlk durak cambdrıdge11 Şubat 2020 Salı 09:47
  • Türkeli ve Alayköy civarında elektrik kesintisi yapılacak11 Şubat 2020 Salı 09:44
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor11 Şubat 2020 Salı 09:41
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar11 Şubat 2020 Salı 08:30
  • Karpaz'da kaza...3 yaralı! Sürücü 121 promil alkollü çıktı10 Şubat 2020 Pazartesi 21:17
  • Akıncının Guardian röportajı :İşte o röportajının tamamı10 Şubat 2020 Pazartesi 21:07
  • Ecvet Yusuf’un cenazesi Perşembe günü yapılacak10 Şubat 2020 Pazartesi 19:40
  • Tatar Londra'dan yeni bir fotoğraf paylaştı10 Şubat 2020 Pazartesi 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti