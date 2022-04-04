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Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı: Hükümet Yine Sermayeden Yana Taraf Oldu

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Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı: Hükümet Yine Sermayeden Yana Taraf Oldu
Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı: Hükümet Yine Sermayeden Yana Taraf Oldu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, işverenin sosyal fonlara yapacağı yatırımların yüzde 65’ini devletin yatırmasına yönelik kararını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, “Sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanlar, emekliler, dar gelirliler ve özellikle özel sektörde asgari ücret ile yaşamını sürdürmeye çalışan işçiler ve aileleri açlığa mahkum edilmiştir” dedi.

Hükümete ‘ekonomik krizden yalnızca işverenler mi etkilendi, işçiler etkilenmedi mi?’ sorusunu yönelten Bıçaklı, “Neden işçilerin ödemesi gereken primleri de devlet ödemez. Çünkü hükümet sermayenin hükümetidir. İşçiler bunları unutmasın” ifadelerini kullandı.

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