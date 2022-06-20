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Türk-Sen görev şehitlerinden Nihad Elmas kabri başında anıldı

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Görev başındayndayken 12 yıl önce hayatını kaybeden Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkan Vekillerinden Nihad Elmas bugün kabri başında anıldı.
Türk-Sen görev şehitlerinden Nihad Elmas kabri başında anıldı

Görev başındayndayken 12 yıl önce hayatını kaybeden Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkan Vekillerinden Nihad Elmas bugün kabri başında anıldı.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre anma törenine, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, bazı sendika başkanları ve Elmas’ın ailesi katıldı.

Tören, Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı’nın yaptığı konuşmanın ardından saygı duruşu ve dua ile tamamlandı.

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