Türk-Sen görev şehitlerinden Nihad Elmas kabri başında anıldı

Görev başındayndayken 12 yıl önce hayatını kaybeden Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkan Vekillerinden Nihad Elmas bugün kabri başında anıldı.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre anma törenine, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, bazı sendika başkanları ve Elmas’ın ailesi katıldı.

Tören, Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı’nın yaptığı konuşmanın ardından saygı duruşu ve dua ile tamamlandı.