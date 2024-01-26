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Türk-Sen, İhtiyat Sandığı’na 8 bin euroya danışman istihdamı onaylandı!

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, İhtiyat Sandığı’na 8 bin euroya danışman istihdamı iddiasını değerlendirdi, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Türk-Sen, İhtiyat Sandığı’na 8 bin euroya danışman istihdamı onaylandı!

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, İhtiyat Sandığı’na 8 bin euroya danışman istihdamı iddiasını değerlendirdi, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bıçaklı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “İhtiyat Sandığı’nda dijital arşiv kurulması konusunda daha önce ihale yolu ile hazırlık yapılmasına rağmen bu işlemleri hiçe sayarak bu konuda 8 bin euro ayda maaş ödenerek yeni danışman almak istenmekteydi. Geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konu görüşülüp reddedilmesine karşın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında konu gündem dışı gündeme getirilerek ihale yasasına aykırı olmasına rağmen yeniden oylanmış  ve devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.” dedi.

İşçilerin kesintilerinden oluşan İhtiyat Sandığı Fonu’ndaki bu birikimlerin bu şekilde harcanmasını asla kabul etmeyeceklerini kaydeden Bıçaklı konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

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