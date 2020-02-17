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Türk-Sen itiraz etti!

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Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve halkımızın alım gücü %40 oranında düşmüştür.
Türk-Sen itiraz etti!

Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve halkımızın alım gücü %40 oranında düşmüştür.

Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan ASGARİ ÜCRET’e çalışanlarla alay edercesine 300.00 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir.

Bu Ülkede Dört Kişilik bir ailenin Brüt 3600.00 TL Asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürmesi mümkün değildir.

Ayda 20 bin TL Alan siyasi Kamu Görevlileri maaşlarının yetersiz olduğundan şikayetçi olduğu bir dönemde açlık sınırının altında olan Brüt 3600 tl olarak Asgari Ücret belirlemek insafsızlıktır.

20 Milyon maaş alan Siyasi Kamu Görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları ve Emekçileri maaş artışlarını 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken Açlık sınırının altında maaş alan Asgari Ücretlilere 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde gülünç bir artış verilerek Eşit davranılmamıştır.Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen Asgari Ücrete İTİRAZ ettiğimizi ve Asgari Ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde Brüt 5350 TL olması için yazılı olarak İTİRAZ edilmiştir.

Arslan Bıçaklı

Genel Başkan

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