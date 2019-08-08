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Türk-Sen: “Kıb-Tek’in özelleştirilmesine izin verilmeyecek”

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Türk-Sen Başkan Vekili Kamil Özinal, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Türk-Sen: “Kıb-Tek’in özelleştirilmesine izin verilmeyecek”

Özinal yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının gece gündüz sıcakta ve soğukta elektriğin sağlıklı bir şekilde halka ulaşması için verdiği uğraşın göz ardı edilemez bir gerçek olduğunu kaydetti.

Hükümet edenlerin Kıb-Tek’le ilgili doğru ve somut adımlar atmaları gerektiğine işaret eden Özinal, acil olarak alınması gereken dizel santrallerle ilgili “biz almayacağız, yapmayacağız” denilmesinin aslında gerçek niyeti ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Özinal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllar öncesinden sizlerin hükümet edenlerin kurumun özerk bir yapıya kavuşturulacağı sözlü ve yazılı olarak taahhüt vermenize rağmen ne denli ciddi ve güvenilir olduğunuz halk tarafından bilinen bir gerçektir.

Ne dün, ne bugün, ne de yarın Kib-Tek’ i özelleştiremeyeceğiniz gibi elinizi uzattığınız anda çalışanlar ve halkımızla en güçlü şekilde karşılık göreceğinizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.”

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