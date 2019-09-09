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Türk-Sen özelleştirmeye karşı çıkacak!

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Türk-Sen özelleştirmeye karşı çıkacak!
Türk-Sen özelleştirmeye karşı çıkacak!

Türk-Sen, Kıbrıs Türkünün öz varlıkları olan kurum ve kuruluşlarının satılmasına, özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkacağını bir kez daha belirterek, toplumsal özdeğerlerin daha iyi noktaya ve çok daha verimli hale gelebilmesi için siyaset ve siyasilerden arınmış işinin uzmanları ile özerk bir yapıya kavuşturmak gerektiğini vurguladı.


Türk-Sen Başkan Vekili Kamil Özinal yaptığı yazılı açıklamada, EL-SEN üyelerinin her zaman onurlu ve dirayetli duruşları sayesinde bir kez daha toplumsal değerimiz olan Elektrik Kurumuna uzatılmaya çalışılan ellerin halkın ve sendikal platformun desteği ile engellendiğini söyledi.
Özinal, “Bizi yönetenler veya yönettiğini iddia edenler artık çocuklarımızın geleceği ile ilgili dürüst ve somut adımlar atmak için uğraş vermelidirler” dedi.

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