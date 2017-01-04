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TÜRK-SEN, veteran” maaşı alanlara federasyona başvurma çağrısı yaptı

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TÜRK-SEN, veteran” maaşı alanlara federasyona başvurma çağrısı yaptı
“İlgililerin şahsen Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri ile birlikte acil olarak TÜRK-SEN’e müracaat etmeleri gerekmektedir”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, İngiliz döneminde askerlik yapıp şu anda Güney Kıbrıs Maliye Bakanlığı’ndan emekli maaşı alanların yoklamalarının (hayatta belgeleri) TÜRK-SEN’e geldiğini, ilgililerden başvuru kabul edildiğini bildirdi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, “İlgililerin şahsen Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri ile birlikte acil olarak TÜRK-SEN’e müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

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