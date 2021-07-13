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Türk-Sen: Yeni asgari ücret günün koşullarına uygun olarak belirlenmeli

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Türk-Sen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acil olarak toplanarak yeni asgari ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemesi ve 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyması gerektiğini belirtti.
Türk-Sen: Yeni asgari ücret günün koşullarına uygun olarak belirlenmeli

Türk-Sen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acil olarak toplanarak yeni asgari ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemesi ve 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyması gerektiğini belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede dövizin de patlama yaptığı bu süreçte başta akaryakıt olmak üzere bütün tüketim maddelerine hükümet tarafından sürekli olarak yapılan zamlarla, çalışanların, emeklilerin, özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışanların alım gücünün nerdeyse %40 oranında düştüğünü”  ifade etti.

Bıçaklı, “Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere Hükümet olduğunu iddia edenleri göreve çağırır, bu konunun takipçisi olacağımızı ve bu Hükümet çalışanlar için son dönemlerde ne ektiyse ilk seçimlerde onu biçeceklerini bilinmesini isteriz” dedi.

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