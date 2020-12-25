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Türk-Sen: “Yeni asgari ücret ne oldu?”

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Türk-Sen’den yapılan açıklamada belirlenmesi gereken yeni asgari ücretin akıbeti sorgulandı.
Türk-Sen: “Yeni asgari ücret ne oldu?”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, dövizin de yüksek seviyelerde seyretmesi dolayısıyla gelen zamların halkı açlığa mahkum ettiğini vurguladı.

Yazılı açıklamasında Bıçaklı, özel sektörde sendikasız çalıştırılan emekçilerin bu durumdan mağdur olduğunu belirtti.

“YENİ HÜKÜMETİN İLK İCRAATI ASGARİ ÜCRETİ GÜNÜN KOŞULLARINA UYARLAMAK OLMALI”

Yeni kurulan hükümetin ilk icraatının asgari ücretin günün koşullarına göre belirlenmesi olması gerektiğinin altını çizen Arslan Bıçaklı, hükümeti ve ilgili bakanlığı göreve çağırdı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Ülkemizde dövizin de patlama yaptığı bu dönemde bütün tüketim maddelerine sürekli olarak yapılan zamlarla da bütün çalışanlar ve emekliler açlığa mahkum edilmiştir. Özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen çalışanlar ve aileleri tamamen açlığa mahkum edilmiştir.

Bu nedende yeni kurulan Bu Hükümetin ilk icraatı yeni asgari ücreti günün koşullarına göre belirlemek ve ivedi olarak uygulamaya koymaktır.

Bu uygulamayı hayata geçirmek üzere başta Çalışma Bakanlığını ve Hükümeti göreve çağırır, Asgari Ücret Komisyonunun çok ivedi olarak toplanmasını talep ederiz.”

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