TÜRK-SEN yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti

TÜRK-SEN, asgari ücrete resmi olarak itiraz ederek, yeni asgari ücretin 10 bin 973 TL olması talebinde bulundu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), yeni belirlenen asgari ücrete resmi olarak itirazını bildirdi.

TÜRK-SEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Temmuz 2022 tarihinde devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile yeni belirlenen asgari ücretin açlık sınırın altına kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu kararı veren ve 40 bin TL maaş alan siyasiler kendi maaşlarına altı aylık hayat pahalılığı olan yüzde 56,76 artışı uygularken altı bin TL maaş alan Asgari Ücretlilere altı aylık hayat pahalılığını bile vermeyerek, asgari ücretlileri ve ailelerini açlığa mahkum ettiler” ifadelerine yer verildi.

Bu gerekçelerden dolayı yeni belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edildiği belirtilen açıklamada, “Yeni asgari ücretin 10 bin 973 TL olması ve her iki ayda bir bu ücrete hayat pahalılığı uygulanmasını talep ettik” denildi.