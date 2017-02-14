 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.884
  • Altın 144,231
  • Dolar 3,6529
  • Euro 3,8781
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

TÜRK-SEN yeni mesai saatlerini reddettiğini bildirdi

» »
TÜRK-SEN yeni mesai saatlerini reddettiğini bildirdi
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni mesai saatlerini reddettiğini bildirdi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır kamuda ve kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08:00-15-30 olarak devam ederken, hükümet edenlerin çalışanları temsil eden sendikalarla daha önce varmış oldukları anlaşmaları da hiçe sayarak tek taraflı olarak mesai saatlerini 08.00-17.00 olarak değiştirmek suretiyle ülkedeki çalışma hayatını daha fazla kaosa sürüklediğini ileri sürdü.

Bıçaklı, “Ülkedeki çalışanların yaşam biçimi ve düzenlerini her iki ayda bir değiştirerek sıkıntı yaşamalarını sağlamak kabul edilebilir bir uygulama değildir” dedi.

Bıçaklı, Türk-Sen olarak yeni mesai saatlerini kabul edilebilir bulmadıklarını belirterek, hükümetin konuyu ivedi  olarak yeniden gözden geçirmesini ve düzeltmesini beklediklerini kaydetti.

Bıçaklı, “aksi takdirde, çalışanları mağdur eden bu kararın düzeltilmesini sağlamak için yasal haklarını kullanacaklarını” ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dayanışma: “olası bir barış hemen şimdi inşa edilmeye başlanmalı”14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • KTP: “Rum Meclisi’nin kararı tahammülsüzlüklerinin net göstergesi”14 Şubat 2017 Salı 11:27
  • Verimsizlik çalışma saatlerinden kaynaklanmıyor”14 Şubat 2017 Salı 10:35
  • Sapkın dini ritüeller KKTC'ye sıçradı...14 Şubat 2017 Salı 09:25
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!14 Şubat 2017 Salı 09:12
  • Karpaz'da yaşam süren halkın sağlığı büyük risk altında14 Şubat 2017 Salı 09:11
  • Gençler Devrimci Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti13 Şubat 2017 Pazartesi 16:22
  • Çeler: "Kimse Telefonunu Polise Teslim Etmesin, Bu Yapılan İşlemler Hukuk Dışıdır"13 Şubat 2017 Pazartesi 16:04
  • YKP Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran güneydeki meclisin kararını değerlendirdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Rum Ulusal Konseyi’ne göre Plebisit kararı “çarpıtıldı”13 Şubat 2017 Pazartesi 15:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti