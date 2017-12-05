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TÜRK-SEN zamları eleştirdi

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TÜRK-SEN zamları eleştirdi
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) zamları eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nı çare üretmeye çağırdı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) zamları eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nı çare üretmeye çağırdı. 

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dövizin yükselmesi nedeniyle halkın alım gücünün azaldığını söyleyerek, “Bunlar yetmezmiş gibi akaryakıta, tüp gaza ve dolaylı olarak bütün gıda maddelerine yansıyan bu zamlar, çalışanların ve halkımızın alım gücünü düşürerek açlık sınırının altına getirmiştir.” dedi. 

Açıklamasında, devlete alınan araçları da eleştiren Bıçaklı, hükümeti özellikle de Maliye Bakanlığı'nı zamlara çare üretmeye çağırdı. 

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