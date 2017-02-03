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TÜRK-SEN’den asgari ücrete itiraz

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TÜRK-SEN’den asgari ücrete itiraz
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni asgari ücretin yeniden görüşülmesi için itiraz edeceğini açıkladı.

BIÇAKLI GELİŞMENİN İŞÇİ KESİMİNİN YALNIZCA BİR SENDİKA TARAFINDAN TEMSİL EDİLMESİNİN NE KADAR YANLIŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİNİ SAVUNDU

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni asgari ücretin yeniden görüşülmesi için itiraz edeceğini açıkladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, brüt 2 bin 20 TL’lik asgari ücreti kabul etmediklerini ve Asgari Ücret Yasasında tanınan yasal hakkı kullanarak itirazda bulunacaklarını belirtti.

Türk Lirasındaki değer kaybından ve  harçlara, akaryakıta, gaza, elektik ve pek çok temel gıda maddelerine  yapılan zamlarla halkın satın alma gücünün yüzde 40 oranında azaldığını kaydeden Bıçaklı,  “İşçilerle resmen alay edercesine  asgari ücrete 160 TL artış verilerek çalışanları açlığa mahkum etmişlerdir. Ancak böyle bir artışa, işçi tarafı olarak Asgari Ücret Saptama Komisyonunda yer alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (HÜR-İŞ) evet oyu kullanmasını kınıyor ve reddediyoruz” dedi.

YASA DEĞİŞTİRİLMELİ

Bunun, “Asgari Ücret Saptama Komisyonunda işçi kemsinin yalnızca bir sendika tarafından temsil edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğini” kaydeden Bıçaklı, “En az 3 (işçi sendikası) federasyonun komisyonda temsil edilmesini sağlamak için ivedi olarak yasada  düzenleme yapılması  zaruret  haline gelmiştir”

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