Türk-Sen'den Asgarti Ücret'e itiraz var...

TÜRK-SEN yeni belirlenen Asgari Ücrete yasal hakkını kullanarak yazılı olarak İTİRAZ edecek ve kendi önerilerini komisyona bildirecektir.

BASIN AÇIKLAMASI

HÜKÜMET ASGARİ ÜCRETLİYİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ



Son dönemlerde bütün tüketim maddelerine yaplan aşırı ZAMLAR alım gücünü nerdeyse %30-40 oranında düştüğü bir dönemde hükümet çalışanlarla alay edercesine ASGARİ ÜCRETE gülünç bir zam yaparak Asgari Ücretle çalışanları açlığa mahkum etmiştir.

Ayda 19 bin TL maaş alan Bakan ve Milletvekillerine 800 TL ayda maaş artışı verilirken ve bu artışlar 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olurken 3 Bin TL maaş alan Asgari Ücretliye ayda 200 TL artış ve 1 Şubat tarihinden uygulamaya girecek olması kabul edilemez.

Bu haklsızlığı ve adaletsizliği TÜRK-SEN olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

TÜRK-SEN uzmanlarının da bu konuda yapmış oldukları hesaplamalarda BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 5.350 TL olmalıdır.

TÜRK-SEN yeni belirlenen Asgari Ücrete yasal hakkını kullanarak yazılı olarak İTİRAZ edecek ve kendi önerilerini komisyona bildirecektir.

Hükümete, bizim İTİRAZIMIZI dikkate alarak, yaptığı bu büyük yanlışdan geri dönmek için bir şans daha verilecek.

Arslan Bıçaklı