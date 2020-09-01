  • BIST 1.079
  • Altın 471,183
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8084
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

TÜRK-SEN’den EL-SEN’e Destek

» »
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek belirtti.
TÜRK-SEN’den EL-SEN’e Destek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) destek belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 60 MW gücünde santral alımı ile ilgili çalışmaların 45 günde tamamlanmasını öngören, Eylül 2019’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile El-Sen arasında imzalanan protokole atıfta bulunarak, “Devlet adına imza atmak, sonrada attığın imzaya sahip çıkmama kabul edilebilir değildir” dedi. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun alacaklarına da değinen Bıçaklı, “Ayrıca 800 milyon alacağı olan bir kurum alacaklarını toplayamayıp sürekli olarak borç alması ve kurumun ekonomik sıkıntıya sokulması bilerek yapılan bir oyundur” dedi.

Bıçaklı, TÜRK-SEN olarak EL-SEN’in Kuruma sahip çıkma adına yapılacak “Her türlü  yasal eylemde EL-SEN’in yanında” olacaklarını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oruç Reis için yeni Navtex01 Eylül 2020 Salı 10:10
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Eylül 2020 Salı01 Eylül 2020 Salı 10:08
  • Cumhurbaşkanı Akıncı 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı01 Eylül 2020 Salı 09:48
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar01 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Kürtoğlu ‘Doğa Lefke’ kitabını LTB Başkanı Harmancı’ya sundu01 Eylül 2020 Salı 09:27
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı01 Eylül 2020 Salı 09:23
  • Tatar: "KKTC’nin Gelişmesi İçin Çalışıyoruz"01 Eylül 2020 Salı 09:17
  • KTOEÖS 1 Eylül Dünya Barış Günü Nedeni İle Anlamlı Bir Mesaj Yayımladı01 Eylül 2020 Salı 09:10
  • Serdar Denktaş’tan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı01 Eylül 2020 Salı 09:01
  • KKTC'de bugün 1749 test yapıldı, 9 pozitif vaka31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti