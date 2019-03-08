Türk-Sen’den “Eşit İşe Eşit Ücret” vurgusu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, her zaman kadın erkek eşitliğini ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini savunan bir örgüt olarak bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, her zaman kadın erkek eşitliğini ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini savunan bir örgüt olarak bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Bıçaklı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de yıllarca mücadele edilerek kazanılan kadın hakları gün geçtikçe daha da geliştirilmesi beklenirken, hükümetler tarafından daha da gerilettirildiğini savundu.

“Özellikle son dönemlerde adına Kamu Reformu diyerek çalışanların hakları ciddi şekilde budanmak istenmektedir” diyen Bıçaklı, her zaman kadın erkek eşitliğini ve “eşit işe eşit ücret” ilkesini savunan bir örgüt olarak bu konuda mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Bıçaklı, şöyle devam etti.

“Beklentimiz, gerek ülkemizde gerekse dünyada özellikle’de Kadın Emekçilerin hakları, korunarak hatta artırılarak kadınlarımızın daha Sağlıklı, daha Mutlu ve Barış içinde bir hayat sürdürmeleri sağlanır” ifadelerini kullandı. Türk-Sen olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar sağlıklı, mutlu huzurlu bir yaşam dileriz.”