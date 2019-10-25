Türk-Sen’den , Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alan emekliler için açıklama

Türk-Sen, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alan emeklilerin Güney Kıbrıs Sağlık sisteminden faydalanabilmeleri için Rum Sağlık Bakanlığı ve Sağlık sistemine kabul edilmesi konusunda yapılan temaslarda herhangi bir sonuç alınamadığını duyurdu.

Türk-Sen Dış İlişkiler Sorumlusu Asım Ebeoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bu nedenle bu konuyla ilgili dava açıp mahkeme yoluyla sonuç alınmaya çalışılacağını kaydetti.

Ebeoğlu, konuyu görüşmek üzere ilgililerin şahsen Türk-Sen’e müracaat etmelerini istedi.