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Türk-Sen’den hükümete çağrı: “HP’den yüzde 2 kesinti kararınızdan ivedi olarak geri dönün”

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete; “çalışanların ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı hayat pahalılığı oranından yüzde 2 oranında kesinti yapma kararından ivedi olarak geri dönmesi” çağrısında bulundu.
Türk-Sen’den hükümete çağrı: “HP’den yüzde 2 kesinti kararınızdan ivedi olarak geri dönün”

Bıçaklı, “Aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde bozulacağını herkesin bilmesini isteriz” dedi.

Arslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, ülkede son dönemlerde akaryakıta, elektriğe, gaza ve bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların ve emeklilerin alım gücünün nerdeyse yüzde 30-35 oranında azaldığını kaydetti.

Bıçaklı, buna rağmen hükümetin bu alım gücünü telafi etmek yerine tam tersini yaparak, “ilk hükümet icraatı” olarak çalışanların ve emeklilerin alacakları hayat pahalılığı oranından yüzde 2 oranında kararnameyle kesme kararı aldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“TASARRUF ÖNCE SİYASİ PARTİLERE YARDIMDAN YAPILSIN”

“Hükümet edenler giderlerde tasarruf etmek isterlerse önce 17 bin TL maaş alan milletvekillerinden ve Meclis’te temsil edilen 6 siyasi partiye devletin kasasından yapılan 13 milyon TL’den tasarruf etsinler. Bunları yapacaklarına emek düşmanlığı yaparak emekçilerin maaşlarını kesmek kabul edilemezdir.

TÜRK-SEN olarak önerimiz bu almış oldukları yanlış karardan ivedi olarak geri dönsünler aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde bozulacağını herkesin bilmesini isteriz.”

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