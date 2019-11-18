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Türk-Sen'den Petrol-İş Sendikası'nın grevine destek

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Türk-Sen, Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı greve destek belirtti.
Türk-Sen'den Petrol-İş Sendikası'nın grevine destek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, “Petrol İş’in haklı grevine destek veriyoruz” dedi.

BIÇAKLI: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE REFERANDUM YASASI’NA UYMA YASAL ZORUNLULUKTUR”

Tarafların, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na uymasının yasal zorunluluk olduğunu belirten Bıçaklı, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere hükümeti göreve davet etti.

Bıçaklı, ilgili işyerinde yıllardır imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin işverenin katı tutumu nedeniyle imzalanmadığını, aynı iş yerinde çalışan işçilerin bazı uygulamalarla karşı karşıya getirilmek istendiğini savundu.

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