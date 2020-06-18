Türk-Sen’den ‘zam’ tepkisi: “Hükümet zam şampiyonu oldu”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada hükümeti eleştirdi.

Hayat pahalılığının dövizle doğru orantılı bir şekilde arttığı bugünlerde yapılan zamların halkın alım gücünü yüzde %40 oranında azalttığını ifade eden Bıçaklı, virüsün bahane edildiğini ve bu şekilde maaşlardan yapılan kesintilerin ardından akaryakıta da zam yapılmasının hükümetin ‘halkı açlığa mahkum etmesi’ olarak değerlendirdi.

Bıçaklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Dövizin patlama yaptığı ve buna bağlı olarak Hayat pahalılığının artığı bu dönemde bütün tüketim maddelerine neredeyse her gün zam yapılarak halkımızın alım gücü % 40 oranında azalmıştır.

Bunlar yetmezmiş gibi Hükümet korona Virüsünü bahane ederek çalışanların ve Emeklilerin maaşlarından %25 kesinti yapan bu Hükümet Halkın alım gücünü düzeltmek için kararlar alması gerekirken, Bütün dünyada petrol fiyatlarının düştüğü bir dönemde bizde yine Akaryakıta ZAM yapılmıştır.

Buna bağlı olarak muhtemelen yarından itibaren diğer Tüketim maddelerine zamlar devam edecek ve Halkımızın büyük bir kısmı açlığa mahkûm olacaktır.

Hükümet edenler her zaman yaptıkları gibi yine işin kolayına kaçarak devletin gelirlerini artırmak için yine elini halkın cebine atmıştır.

Hükümet bu yapılan zamları derhal geri çekmeli ve halkın alım gücünü artırmak için kararlar almalıdır.”