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SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri: 23 DAEŞ’li öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri: 23 DAEŞ’li öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Operasyonu’na ilişkin açıklamalar da bulundu.

TSK, DAEŞ’e ait 12 hedefin vurulduğunu 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar’da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında ise silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edildi.

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