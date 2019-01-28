Türk sinemasının fenomen sahnesine 'New York dokunuşu’

Oyuncu Hülya Avşar'ın Türk sinemasının fenomen sahnelerinden biri haline gelen mastürbasyon sahnesinin yer aldığı 'Berlin In Berlin', Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin tarafından 'New York In New York' olarak yeniden yorumlandı.

Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmindeki Hülya Avşar bir sahnesi fenomen hale geçmişti. Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Rafel Cemo Çetin de babasının filmini 26 yıl sonra yeni nesil sinema izleyicisi için ' New York In New York' adıyla yeniden yorumladı.

Kimler oynuyor?

Çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleştirilen gerilim - dram türündeki 'New York New York'u Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli yönetirken filmin başrollerini Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu, Ege Deniz, Furkan İncegül, Gökçeay Yıldız, Serdar Deniz ve Ayla Algan paylaştı.

Filmin konusu

Amerika, New York'ta yaşayan Türk bir ailenin gelini olan 'Dilber'in bir kaza sonucu kocasını öldüren New York'lu fotoğrafçı 'Dylan', çektiği vicdan azabıyla daha fazla yaşayamaz ve 'Dilber'i bulup ondan özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonu, evin büyük oğlu 'Mürtüz'ün de olaylara şahitlik etmesiyle büyük bir kovalamacaya dönüşür. 'Dylan', canı pahasına 'Mürtüz'den kaçarken, tesadüf eseri kendisini düşmanın evinde hapiste bulur. Törelere göre, ‘özür dilemeye gelip evlerine sığınan Tanrı misafiri öldürülemez.' Ailesine ve törelere başkaldıramayan ama abisinin intikamını almak isteyen Mürtüz, elinde silahıyla 'Dylan'ın evden çıkmasını bekler.