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Türk şirketi Anex Tour, Thomas Cook’u satın aldı

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Türk turizm şirketi Anex Tour, Thomas Cook'un Almanya ayağı olan Öger Tours ve Bucher Reisen'i satın aldı.
Türk şirketi Anex Tour, Thomas Cook’u satın aldı

Türk turizm şirketi Anex Tour’un, iflas eden Thomas Cook'un Almanya ayağı olan Öger Tours ve Bucher Reisen'i satın aldığı bildirildi.

Thomas Cook'un iflas sürecini yöneten kayyum tarafından yapılan açıklamada, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Satın alma sonunda, Öger Tours ve Bucher Reisen’in 84 çalışanının Anex Tour altında istihdam edilmesi bekleniyor. Açıklamada, satın almanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğu vurgulandı.

Anex Tour, daha önce Thomas Cook’un Rusya ayağı Intourist’i bünyesine katmıştı. Açıklamaya göre, 1996 yılında kurulan ve 48 ülkede temsil edilen Anex Tour'un 18 ülkede kendi ofisleri bulunuyor ve yaklaşık 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

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