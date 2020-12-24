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Türk şoförlerin kahvaltısı İngiltere'de gündem oldu

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İngiliz medyası kahvaltı menüsünü tek tek yayınladı
Türk şoförlerin kahvaltısı İngiltere'de gündem oldu

İngiltere'de Koronavirüs'ün mutasyona uğraması sebebiyle ülke, Fransa ile sınırları kapatma kararı aldı. İngiliz medyası, otoyollarda mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin kahvaltı yapmasını haberleştirdi.

Türk şoförünün sabah kahvaltısını haberleştiren İngiliz yayın organı Metro gazetesi, “Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var” ifadelerini kullandı. Gazete, masada yer alan kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayarak, şoförlerin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.

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İngiltere'de mutasyon kuyruğu

İngiliz yetkililer Koronavirüs'ün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıkladı. Durum sonrası Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu.

Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi kentin Dover Limanı çevresinde TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

 

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