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Türk Tabipler Birliği:Hasta sayısı açıklanandan daha fazla

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Türk Tabipler Birliği:Hasta sayısı açıklanandan daha fazla
Türk Tabipler Birliği:Hasta sayısı açıklanandan daha fazla

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test sayısının artırılmasını ve sonuçların paylaşılmasını istedi. TTB Başkanı Adıyaman, vaka sayısının daha fazla olduğunu düşündüklerini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman koronavirüs salgını hakkında basın toplantısı düzenledi.

Şu ana dek 7 bin hastada koronavirüs testinin yapıldığını söyleyen Adıyaman, "Oysa salgınla mücadelede başarılı olan ülkelerin deneyimleri bu sayının yüksek olması gerektiğini gösteriyor" dedi. Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın test sonuçlarını açıklaması gerektiğini söyleyerek test merkezlerinin hızla artırılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın 18 koronavirüs vakası açıklamasına değinen Adıyaman, "Sağlık Bakanlığı 18 diyor ama TTB’nin her yerde kolları var, hekim arkadaşlarımız var. Bizim aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu, test sonuçlarının pozitif geldiği yönünde. Bunların genel toplam hasta sayısına ilave edilmediğine yönelik duyumlar alıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na şunu söyledik, yine söylüyoruz: Gelin krizi beraber yönetelim" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağını önermediklerini söyleyen Adıyaman, "Önemli olan sosyal mesafenin korunması" dedi.

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