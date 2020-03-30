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Türk Tabipleri Birliği: Türkiye göz göre göre enfekte hale getirildi

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Türk Tabipleri Birliği: Türkiye göz göre göre enfekte hale getirildi
Türk Tabipleri Birliği: Türkiye göz göre göre enfekte hale getirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün yaptığı yazılı açıklama ile salgının tüm Türkiye’de yaygın olduğunu ve karantina fırsatının kaçırıldığını açıkladı.

TBB’ye göre bunun bir nedeni İran’da salgın ortaya çıktıktan sonra sınırın etkin şekilde kapatılmaması ve İran’dan gelenlerin karantinaya alınmaması.

Diğer nedenler arasında da umreden dönenlerin karantinaya alınmaması, salgın riski varken mültecilerin sınırlara götürülüp geri getirilmesi yer alıyor.

TTB bu nedenlerden ötürü “Türkiye göz göre göre enfekte hale getirildi” dedi.

Örgütün bundan sonrası için verdiği tavsiyeler ise şöyle:

  • DSÖ’nün önerdiği gibi çok sayıda test yaparak katı bir izolasyon uygulamak.
  • Günde 30 binin üzerinde test yapmak.
  • Sonuçları pozitif çıkanlar ve temas ettikleri kişiler sağlıklı kişilerden ayrılmalı.
  • Evlerde izolasyon yapılamayacağı durum ve koşullarda İzolasyon için seçilen yurtlar ve oteller gibi mekânlar da kullanılabilir.
  • Düzenli geliri olmayanların, günlük kazanabilenlerin, yoksulların günlük zorunlu gereksinimlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı koşulları değiştirilmeden; toplum hareketliliğinin kısıtlanması başta olmak üzere tek başına salgına karşı alınması gereken önlemleri tartışmak yeterli değildir.

TTB ayrıca sağlık çalışanlarında Covid-19 görülmesi durumunda bunun iş kazası veya meslek hastalığı olarak tanımlanması gerektiğini açıkladı.

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