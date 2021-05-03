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Türk Tabipleri Birliği: Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı yüzde 1.1

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Türk Tabipleri Birliği: Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı yüzde 1.1
Türk Tabipleri Birliği: Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı yüzde 1.1

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Twitter hesabı üzerinden, çeşitli ülkelerin salgınla mücadeleye ayırdıkları payın milli gelire oranlarını içeren ve IMF ile DİSK-Ar verilerine dayanılarak hazırlanan bir harita paylaştı. Verilere göre Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı sadece yüzde 1.1 oldu.

TTB'nin paylaşımındaki haritaya göre dünyada salgınla mücadeleye en yüksek bütçeyi, milli gelirinin yüzde 19.1'lik dilimine denk gelen Yeni Zellanda yaptı. Güney Afrika'nın salgınla mücadeleye ayırdığı pay milli gelire oranı yüzde 5.5 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 1.1 oldu. Salgın yönetiminde zorlu sınavda başarısız olan ülkelerin başında gelen ABD yüzde 16.7, Brezilya yüzde 8.3, İtalya ise yüzde 6.8 oldu.

Yeni bir sağlık sisteminin kurulmasını talep eden TTB, “Sağlık politikalarının başarısızlığı artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül bakan, ekonomik-sosyal dayanışmayı önceleyen, toplumun ve sağlık örgütlerinin katılımını sağlayan yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır!” ifadelerini kullandı.

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