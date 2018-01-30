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Türk Tabipleri Birliği üyelerine gözaltı

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Türk Tabipleri Birliği üyelerine gözaltı
Afrin operasyonu ile ilgili açıklaması hakkında soruşturma açılan Türk Tabipleri Birliği'nden 11 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında TTB Başkanı Prof. Raşit Tükel'in de olduğu belirtiliyor.

"Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenleniyor. 

Doğan Haber Ajansı, aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı listesinde yer alan diğer isimlerin Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz olduğu belirtiliyor. Aralarında Prof. Türkel'in de olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gözaltı kararının arkasında Türk Tabipleri Birliği tarafından Afrin operasyonu ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan açıklama yatıyor. "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen TTB, açıklamasında barış çağrısında bulunmuştu.

TTB'nin hakkında soruşturma açılan açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TTB'nin bu açıklamasına, "Sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim, 'savaşa hayır' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin, bugüne kadar biz, 'barışa evet' dediklerini de pek duymadık'' sözleri ile tepki göstermişti.

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