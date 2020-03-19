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Türk Tabipleri Birliği'nden Güle Çınar'a destek: Doktor değil kurum özür dilemeli

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Türk Tabipleri Birliği'nden Güle Çınar'a destek: Doktor değil kurum özür dilemeli
Türk Tabipleri Birliği'nden Güle Çınar'a destek: Doktor değil kurum özür dilemeli

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Güle Çınar’ın Koronavirüs salgınına ilişkin ifadelerinin yer aldığı videoya ilişkin destek açıklaması yaptı. Çınar’ın kurumu tarafından özür dilemek durumunda bırakıldığı ifade edilen açıklamada, “Kurumsal olarak bir çalışana bu şekilde baskı uygulanması kişilik haklarına ve çalışan haklarına saldırı niteliğindedir” denildi.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde görevli doktor Güle Çınar’ın, “Aslında kontrollü gidiliyordu ama Umre işi mahvetti. Şu an artık binlerle konuşabiliriz vaka sayısı olarak. Söylendiği gibi 100’lerde değiliz artık” ifadelerinin yer aldığı videonun sosyal medyada yaygınlaşmasının ardından Ankara Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yaptığı açıklamada Güle Çınar’ın yanında olduklarını ifade ederek, “Türk Tabipleri Birliği olarak bütün yöneticilerin içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte sağlık çalışanlarını her açıdan koruyup kollamasını salgınla mücadelenin olmazsa olmazı gördüğümüzün altını bir kez daha çiziyoruz” dedi.

"Meslektaşımızın kullandığı ifadeler temelsiz değil"

Çınar’ın kamuoyuna hitap etmeyen ve hizmet içi toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle kurumu tarafından özür dilemek durumunda bırakıldığı belirtilen açıklama şu şekilde:

Meslektaşımızın kullandığı ifadeler hakaret içermediği gibi, bütünüyle temelsiz değildir. Bugün itibariyle, Umre’den dönen yaklaşık 21 bin kişinin tamamına test yapılmadığı ve tamamının karantinaya alınmadığı, bu kişilerin Türkiye’nin çeşitli kentlerine dağıldığı bilinmektedir. Hal böyle iken bir hekimin kurum içi lokal bir toplantıda kullandığı sözcükler nedeniyle özür dilemek zorunda bırakılması utanç verici bir eylemdir. Ayrıca, kurumsal olarak bir çalışana bu şekilde baskı uygulanması kişilik haklarına ve çalışan haklarına saldırı niteliğindedir.

"Sağlık çalışanlarının yalnız bırakılmış duygusunu pekiştirmekte"

Türk Tabipleri Birliği Dr. Güle Çınar’a karşı alınan tutumu şiddetle kınamakta ve kurum yöneticilerinden hekimin onurunu ve mesleğimizi kamuoyu önünde rencide ettikleri için özür dilemelerini talep etmektedir. Biz hekimler her şeye ve herkese rağmen, daima bilimsel bilginin kılavuzluğunda ve toplum yararını önceleyerek hastalıkla savaşmaya devam edeceğiz. Ancak bilinmelidir ki, başka ülkelerde sağlık çalışanları alkışlanırken ve desteklenirken, Dr. Güle Çınar gibi salgına karşı özveri ile çalışan hekimlere karşı takınılan bu tür tutumlar hekim kitlesinin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmakta, yalnız bırakılmış duygusunu pekiştirmekte, salgına karşı topyekûn mücadele direncini olumsuz etkileme tehlikesi taşımaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak bütün yöneticilerin içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte sağlık çalışanlarını her açıdan koruyup kollamasını salgınla mücadelenin olmazsa olmazı gördüğümüzün altını bir kez daha çiziyoruz.

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