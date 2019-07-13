"Türk tarafı, 4. Devletlerarası Başvuru’da bulunan Karpaz kökenli Rumların mülklerine dair konunun kapanmasını istedi"

Türk tarafının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, 4. Devletlerarası Başvuru çerçevesinde KKTC’de ikamet eden Rumların mülkiyet ve diğer haklarına ilişkin konuyu kapatmasını istediği iddia edildi.

Haravgi gazetesi, Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde, Türk tarafında muhtıra hazırlandığını ve muhtırada, daha önce Karpaz’da yaşayıp, daimi olarak Güney Kıbrıs’a yerleşen Rumların, güneyden kuzeye serbestçe geçebiliyor olmaları nedeniyle mülklerinden herhangi bir engel olmadan faydalanabildiklerinin ifade edildiğini öne sürdü.

Gazete, muhtırada ayrıca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, KKTC’nin “terk edilmiş” addettiği Karpaz kökenli Rumların mülkleri ve bu mülklerin varisleriyle ilgili durumlarda çare üretebilecek konumda olduğunun belirtildiğini iddia etti.

Muhtırada, Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar Karpaz bölgesindeki mülklerle ilgili 422 başvuru yapıldığını öne süren gazete, 43 davanın sonlandığını, 12’sinde prosedürün tamamlanmadığını, 14’ünde ise tazminat ödendiğinin ifade edildiğini savundu.

Gazete, muhtırada, Türk tarafının 1974’ten sonra Karpaz’da kalan ve akabinde Güney Kıbrıs’a yerleşen Rumların ve varislerinin mülkiyet haklarıyla ilgili tezlerinin de aktarıldığını ve 2001-2008 yılları arasında, bu mülklerin idaresiyle ilgili 11 durumun kayda geçtiğinin belirtildiğini ileri sürdü.

Gazeteye göre muhtırada, 2008 yılında KKTC Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın akabinde Rum varislerin mülkleriyle ilgili 68 durumun daha kayda geçtiği ifade edildi.

Gazete, Türk tarafının, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yapılan, Karpaz’daki mülkler için alınmış tedbirlerle ilgili ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bulduğu çarelerle ilgili olumlu değerlendirmenin geçiştirilmemesi gerektiğini belirttiğini iddia etti.

Haberde, Türk tarafının, alınan tedbirlerin etkin tedbirler olduğu gerekçesiyle, başvurunun bu boyutunun kapatılmasını talep ettiği savunuldu.