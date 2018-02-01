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“Türk tarafı sunduğu haritayı geri aldı”

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“Türk tarafı sunduğu haritayı geri aldı”
“Türk tarafı sunduğu haritayı geri aldı”

Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Konferansı’nda “Toprak” başlığının müzakereleri sırasında sunduğu haritayı geri aldı.

Türk tarafının hazırlayıp BM’ye sunduğu haritanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebi üzerine iade edildiği öğrenildi.Taraflar, Toprak başlığının ele alındığı müzakereler çerçevesinde hazırladıkları haritaları, Cenevre’de gerçekleştirilen uluslarası Kıbrıs Konferansı sırasında BM’ye sunmuş ve BM de haritayı kasaya kaldırmıştı.

Kıbrıs Rum liderliği, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlandığını ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamalarda tüm önerilerini geri çektiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, bunun üzerine BM’nin Cenevre merkezindeki kasada kilit altında tutulan Kıbrıs Türk haritasını geri çektiğini BM’ye iletmiş ve iadesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talebi üzerine, BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov, Cenevre’de bulunan haritayı, geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya elden teslim etti.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum liderliğinin Crans Montana sonrasında, tüm önerilerini geri çektiğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Kıbrıs Türk tarafının BM kasasında kilit altında tutulan harita önerisinin iadesini talep ettiğini belirtti.

BM yetkilisi İllarianov’un Cenevre’ye gidip söz konusu haritayı aldığını kaydeden Burcu, “Aralık ayında müzakere heyeti huzurunda Cumhurbaşkanımıza teslim etmiştir. Dolayısıyla şu anda masada herhangi bir toprak önerisi bulunmamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, “Esasen 6 başlıkta yapılan Kıbrıs müzakerelerinin, tüm konularda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi üzerinde yürütülmüş olduğunu” da anımsattı.

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