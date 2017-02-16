Türk tarafının gerilimi tırmandırdığı iddiası

Türk tarafının gerilimi tırmandırdığı, müzakerelerin geleceğiyle ilgili tehdit savurduğu iddia edildi.

LİDERLER GÖRÜŞMESİ BUGÜN KRİTİK

Türk tarafının gerilimi tırmandırdığı, müzakerelerin geleceğiyle ilgili tehdit savurduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Türk tarafının gerilimi tırmandırdığını ve müzakerelerin geleceğiyle ilgili tehdit savurduğunu iddia ederken Türk tarafının, Rum Meclisi’nin plebisit kararını iptal etmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müdahalesini istediğini yazdı.

Haberi “Akıncı’nın Burnu Büyüdü-Anastasiadis Tepki Göstermesi İçin On Nedeninin Bulunduğunu Ancak Bunu Yapmayacağını Duyurdu” başlıklarıyla aktaran gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği görüşmede “tepki göstermek için on nedeninin bulunduğunu ancak bunu yapmayacağını” ifade ettiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’de geçerli olan saatin, Güney Kıbrıs’tan farklı olarak, KKTC’de de aynı olması, Beşparmaklardaki bayrak, IMF ve Dünya Bankası’nın KKTC’deki bankaları denetlemesine izin verilmemesi, Türk tarafının dört özgürlükte ısrar etmesi, Türk “işgalinin” kutlanması, KKTC’nin ilanını örnek olarak gösterdi.

Liderlerle dün ayrı ayrı görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ise krizi yatıştırmaya ve çıkmazı yok etmeye çalıştığını belirten gazete, ancak gerilimin, bugün yapılacak olan liderler görüşmesine taşınacağının görülmekte olduğunu da yazdı.

Gazete, söz konusu sürecin bu aşamasının çıkmaza sürüklenmesi olasılığının görülebilir olmadığını çünkü Türk tarafının, Güvenlik gibi özlü konuların görüşülmesi sürecini ilerletmek istemediğinin açık olmasına karşın, çıkmazı yüklenmek istemediğini iddia etti.

Türk tarafının, Cumhurbaşkanı Akıncı aracılığıyla gerilimi tırmandırdığını ileri süren gazete, Türk tarafının ayrıca müzakereler sürecinin ileriye götürülmesi için önkoşullar da ortaya koyduğunu savundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Akıncı’nın bugünkü görüşmede sadece plebisit konusunu gündeme getirmesi durumunda nasıl bir reaksiyon göstereceği şeklindeki bir soru üzerine, dün akşam, “tepki göstermem için yol var, yazılı açıklamamın kendisi zaten konuşuyor” ifadesini kullandı.

Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Öte yandan Alithia gazetesi “Akıncı Tepkilerini Artırıyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, plebisit kararına ilişkin tepkilerini artırırken, Anastasiadis’in ise bu tepkisel açıklamalara yanıt vermemeyi tercih ettiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Akıncı tarafından bu olumsuz ortamın muhafaza edilmesinin, Anastasiadis cephesinde “yanlış” olarak değerlendirildiğini, Anastasiadis’in, bu nedenle bugünkü görüşmeye, Kıbrıs sorununun özünün ele alınması için gideceğini belirtti.

Gazete, aynı haberinin içerisinde Akıncı’nın açıklamalarına da yer verdi.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Netleştirme Zamanı” başlığıyla aktarırken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugünkü görüşmeye “Anastasiadis’in, plebisit konusuna ilişkin olarak Kıbrıs Türk tarafından ortaya çıkan konunun önemini anlamadığı” kanaatiyle gideceğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in ise, bu konunun Kıbrıs Türk lider tarafından gündeme getirilmesi durumunda nasıl yanıt vereceğini özlü olarak yorumlamaktan kaçınarak, müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Gazete, liderler arasındaki bugünkü görüşmenin, TC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının gölgesinde de yapılacağını savundu.

Gazete, haberinde ayrıca ortaya çıkan durumla her iki tarafın, süreçteki karışıklığa diğer tarafın neden olduğuna dair kendi mesajını verdiğini de yazdı.

Habere göre Kıbrıs Rum kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, Ankara’nın Güvenlik başlığına ilişkin somut yanıtlar vermeye mecbur kalmasından önce süreçte geri adım atmak için ideal fırsat bulduğunu savundu.

Haberde, Kıbrıs Türk kaynakların ise, Kıbrıs Rum tarafının ve özellikle Anastasiadis’in, başkanlığa ilişkin seçim döneminin yaklaşmasına bağlı olarak konuyu sürüncemede bıraktığını ; DİSİ’nin de Anastasiadis ile uzlaşmadan Meclis’te faaliyet göstermesinin mümkün olmadığı düşüncesinde olduğu belirtildi.

EIDE

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, liderlerle dün ayrı ayrı görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugünkü liderler görüşmesini kritik olarak nitelendirdiğini yazdı.

Eide’nin açıklamalarını geniş şekilde aktaran gazete, Eide’nin “her iki toplumdaki ortamın şu anda ideal olmadığı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Eide, bu anlaşmazlığın çözümlenmesinin mümkün olduğu şeklindeki inancını da dile getirdi.

Türkiye ve Yunanistan’daki ayrıca Güvenlik ve Garantiler konusundaki uluslararası oyuncularla olan temaslardan cesaretlenmiş olduğunu belirten Eide, bunu çözümlemediklerini; çerçeve dışında düşünmek, tüm sorulara yeni cevaplar vermek, yeni soruları yanıtlamak, çerçeve dışında düşünmek için yaratıcılık ve yeterli isteğin var olması durumunda çözümün mümkün kapsamda olacağını belirtti.

Eide, ancak iki toplumda tırmanan ortama sahip olunması halinde bunun mümkün olmayacağını da ifade etti.

Eide, etkili bir şekilde bu engelin aşılmasının çok önemli olduğunu, bunu burada ele aldığını, Akıncı ile de görüşeceğini ve de bugün liderlerle de ele alacağını söyledi.

Bir başka soru üzerine Eide, BM’nin herhangi bir öneri ortaya koymadığını, sürece liderler tarafından önderlik edildiğini ancak kendilerinin, garantör güçlerin buradaki tarafların ve diğer ilgili tarafların anlaşmaya varmalarının mümkün olması için, görüşmenin yapısına yardımcı olduklarını ifade etti.

Eide bir başka soru üzerine “bir ay öncesine göre buna daha yakınız ancak yürüyecek daha çok yolumuz var” ifadesini de kullandı.

Gazete Eide’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Alithia gazetesi Eide’nin açıklamalarını “Liderlerin Kritik Görüşmesi” başlığı altında aktardı.